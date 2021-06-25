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В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19. В Москве рекордное число смертей

Семён Гудошников
Сегодня в 11:51

В России за последние сутки выявили 20 393 заражения коронавирусом — на 211 больше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием. До этого более 20 тыс. случаев регистрировали в конце января.

В Москве суточный прирост постепенно снижается — 7916 случаев против 8598 днем ранее. Зато количество смертей максимальное с начала пандемии — 98.

По числу заболевших следом за столицей идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Крым.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 409 088. За последние сутки вылечились 14 024 человека, за все время — 4 929 639. За сутки умер 601 заболевший (это максимум с 21 января), за весь период — 132 064.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 180 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Согласно московскому оперштабу, Россия опередила Турцию по числу случаев заболевания и вышла на 5-е место в мире. На первом — США (33,5 млн), за ними идут Индия (30 млн), Бразилия (18,1 млн) и Франция (5,7 млн).

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