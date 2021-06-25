В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19. В Москве рекордное число смертей

В России за последние сутки выявили 20 393 заражения коронавирусом — на 211 больше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием. До этого более 20 тыс. случаев регистрировали в конце января.

В Москве суточный прирост постепенно снижается — 7916 случаев против 8598 днем ранее. Зато количество смертей максимальное с начала пандемии — 98.

По числу заболевших следом за столицей идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Крым.