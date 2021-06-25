Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку

Мэр Сергей Собянин обязал московские компании перевести с 28 июня 30% работников на дистанционную работу. Об этом говорится в его указе.

На удаленку также должны уйти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Те из них, кто получил оба компонента вакцины, смогут продолжить работу очно.

Запрет на работу заведений по ночам (с 23.00 до 6.00) продлевается.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

В оперштабе предупредили, что столичные организации обязаны отстранять от работы тех, кто откажется делать прививку без медицинских противопоказаний. За невыполнение предписаний работодателю грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.