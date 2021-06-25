перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Что еще Собянин мог бы запретить непривитым и разрешить вакцинированным — по мнению пользователей 16:54
Пресс-материалы Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты»
Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты» 16:47
Паблик «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой запретили в России 15:59
Джонни Ли Миллер («На игле») появится в новом сезоне «Короны» в роли премьер-министра Джона Мейджора 15:37
Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в клипе «Неоновая ночь» 15:08
Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником V» 14:57
Mos.ru Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку
Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку 14:49
Егор Крид и OG Buda ограбили банк в новом клипе «Здравствуйте» 14:40
Инспекторы по недвижимости начали разбирать летнюю веранду Powerhouse 14:30
Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей получат почетные «Оскары» в 2022 году 14:26
Seemee дебютировал с альбомом «Txc». Это не просто пластинка, а целая вселенная со своими героями 13:41
«Отряды Путина Soc Sprav»/YouTube «Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс
«Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс 13:20
Израильские археологи открыли новый вид человека 13:15
В Москве 25 июня пройдут гроза и дождь с градом 12:36
В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19. В Москве рекордное число смертей 11:51
Эд Ширан в образе белокурого вампира в клипе «Bad Habits» 11:23
Robert Norton/Unsplash ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» может стать доминирующим в мире. Он в два раза более заразный
ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» может стать доминирующим в мире. Он в два раза более заразный 10:55
Tyler, The Creator выпустил новый альбом 10:08
Би-би-си: Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест 9:20
Вышел новый альбом Modest Mouse «The Golden Casket». Первый за шесть лет 8:50
Отключить рекламу

Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку

Семён Гудошников
Сегодня в 14:49

Мэр Сергей Собянин обязал московские компании перевести с 28 июня 30% работников на дистанционную работу. Об этом говорится в его указе.

На удаленку также должны уйти все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Те из них, кто получил оба компонента вакцины, смогут продолжить работу очно.

Запрет на работу заведений по ночам (с 23.00 до 6.00) продлевается.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

В оперштабе предупредили, что столичные организации обязаны отстранять от работы тех, кто откажется делать прививку без медицинских противопоказаний. За невыполнение предписаний работодателю грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
Tekashi 6ix9ine
Звезда мультяшного и брутального минималистик-трэпа
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить