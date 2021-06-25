Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в клипе «Неоновая ночь»

Артист музыкального издательства Ивана Дорна Masterskaya украинский нео-поп-исполнитель Constantine выпустил новую песню «Неоновая ночь». Послушать ее можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Вместе с треком вышел и клип — манифест вечного праздника, «участниками которого может стать каждый вне зависимости от возраста, предпочтений, социального статуса и прочих условностей».

В ролике Constantine примеряет на себя образ мужественного фьюжен-ковбоя и современного пижона, поющего о вечном под танцевальный грув и томное звучание.