Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в клипе «Неоновая ночь»

Артист музыкального издательства Ивана Дорна Masterskaya украинский нео-поп-исполнитель Constantine выпустил новую песню «Неоновая ночь». Послушать ее можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.
Вместе с треком вышел и клип — манифест вечного праздника, «участниками которого может стать каждый вне зависимости от возраста, предпочтений, социального статуса и прочих условностей».
В ролике Constantine примеряет на себя образ мужественного фьюжен-ковбоя и современного пижона, поющего о вечном под танцевальный грув и томное звучание.
Идея видео принадлежит Александру Гудкову. Режиссерами выступили сразу три автора: сам исполнитель, Егор Гавриленко и Андрей Волковинцев, оператором — Кирилл Сан (Kirill San), известный своими работами для Ивана Дорна.
В 2019 году Constantine представил мини-альбом «Поп-меньшинства». Дебютный альбом украинского артиста вышел два года назад на лейбле Masterskaya. Сразу после его премьеры «Афиша Daily» взяла у Constantine большое интервью.