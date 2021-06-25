Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником V»

Эксперты отменили запрет на прививание «Спутником V» беременных женщин. Доклинические исследования безопасности вакцины показали положительные результаты, передает РИА «Новости» слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, ученые также успели накопить данные по эффективности и безопасности «Спутника V» в пострегистрационном периоде. Он уточнил, что таким образом «открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».

Власти продолжают кампанию по привлечению населения к вакцинации. Помимо требования привить 60% работников в нескольких сферах в Москве, накануне оперштаб по борьбе с заболеванием обязал вакцинировать самозанятых и сотрудников на удаленке. Отказавшихся будут отстранять от рабочего места без зарплаты.

В России второй день подряд выявляют более 20 тыс. случаев COVID-19. За последние сутки обнаружили 20 393 заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост постепенно снижается — 7916 случаев против 8598 днем ранее. Зато количество смертей максимальное с начала пандемии.