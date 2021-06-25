Вышел новый альбом Modest Mouse «The Golden Casket». Первый за шесть лет

Американские инди-рокеры Modest Mouse вернулись с первой за шесть лет полноформатной пластинкой — «The Golden Casket». Послушать ее можно на Apple Music , «Яндекс.Музыке» и Spotify .

Критики положительно встретили релиз — на Metacritic, где у альбома 76 баллов, всего один смешанный отзыв: журналист The Rolling Stones поставил ему 2,5 звезды из пяти, посчитав, что звучание Modest Mouse уже не соответствует времени, а большинство песен банальны и не способны вызвать ностальгию. NME, напротив, оценил пластинку в максимальные 5 звезд, охарактеризовав ее как «мастерское психоделическое лоскутное одеяло, перескакивающее между жуткими звуковыми ландшафтами, сложным пост-панком и максималистскими поп-мелодиями».

Сами музыканты перед выходом релиза говорили, что он отразит пограничное пространство между мощью грубого панка и экспериментальной студийной наукой.

Modest Mouse, одна из главных инди-групп нулевых, в десятых не частила с релизами. Предыдущий полноценный альбом американцев — «Strangers to Ourselves» — вышел в 2015 году, а его в свою очередь пришлось ждать целых восемь лет.