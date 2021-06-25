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Вышел новый альбом Modest Mouse «The Golden Casket». Первый за шесть лет

Семён Гудошников
Сегодня в 8:50

Американские инди-рокеры Modest Mouse вернулись с первой за шесть лет полноформатной пластинкой — «The Golden Casket». Послушать ее можно на Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

На пластинке 12 треков, включая «We Are Between», «The Sun Has Left» и «Leave a Light On», выпущенные ранее в виде синглов.

Критики положительно встретили релиз — на Metacritic, где у альбома 76 баллов, всего один смешанный отзыв: журналист The Rolling Stones поставил ему 2,5 звезды из пяти, посчитав, что звучание Modest Mouse уже не соответствует времени, а большинство песен банальны и не способны вызвать ностальгию. NME, напротив, оценил пластинку в максимальные 5 звезд, охарактеризовав ее как «мастерское психоделическое лоскутное одеяло, перескакивающее между жуткими звуковыми ландшафтами, сложным пост-панком и максималистскими поп-мелодиями».

Сами музыканты перед выходом релиза говорили, что он отразит пограничное пространство между мощью грубого панка и экспериментальной студийной наукой.

Modest Mouse, одна из главных инди-групп нулевых, в десятых не частила с релизами. Предыдущий полноценный альбом американцев — «Strangers to Ourselves» — вышел в 2015 году, а его в свою очередь пришлось ждать целых восемь лет.

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