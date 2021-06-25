Эд Ширан в образе белокурого вампира в клипе «Bad Habits»

В ролике музыкант примеряет на себя амплуа вампира, покрасив свои рыжие волосы в белый и сменив зубы на клыки. В мрачном образе он врывается в ночной город и творит хаос, но как только из‑за горизонта появляется солнце, превращается в себя настоящего.

«Как здорово вернуться к вам с новым синглом. Я хотел, чтобы клип на „Bad Habits“ в мистическом ключе отразил природу привычек, поэтому я остановился на теме вампиров. Было мегавесело вживаться в образ, но только не когда приходилось лезть на высоту (это было не так весело)», — сказал он.

25 июня в 23.00 по московскому времени певец исполнит новый трек во время прямой тикток-трансляции Евро-2020.

Последний альбом Ширана «No.6 Collaborations Project» вышел в 2019 году. Все композиции из этой пластинки — коллаборации с другими музыкантами, среди которых Эминем, Бруно Марс, Янг Таг, Карди Би, Джастин Бибер и другие.

Пластинка возглавила чарты по всему миру и получила платиновый статус во многих странах, включая США и Великобританию.