Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября

Наступает новый учебный год. Отис практикует секс без обязательств, Эрик и Адам официально вместе, а у Джин скоро будет ребенок. Тем временем новый директор Хоуп пытается вернуть школу Мурдэйла к совершенству, Эйми открывает для себя феминизм, Джексон влюбляется, а потерянная голосовая почта все еще где‑то блуждает. Приготовьтесь к посвящению животных, вторжению инопланетян, кексам-вагинам и многому другому от мадам Грофф.

из описания третьего сезона «Полового воспитания»