Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября

Вместе с новыми кадрами из третьего сезона «Полового воспитания» Netflix объявил дату премьеры. Продолжение сериала о взрослении выйдет на стриминге 17 сентября.
Вот синопсис нового сезона, в котором будет 8 серий.
Также создатели показали первые кадры из грядущего сезона.
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К основному актерскому составу присоединится Джемайма Керк.
Первый сезон «Полового воспитания» вышел вышел 11 января 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей.
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