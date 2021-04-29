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Еще одно дело против Навального, новый клип Билли Айлиш и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:26

Штабов Алексея Навального официально больше не существует. Их бывший глава Леонид Волков сказал, что работа сети в нынешнем виде невозможна.

На Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова завели уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Максимальное наказание — 4 года тюрьмы.

Суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу об оскорблении ветерана. Штраф в 850 тыс. рублей передадут в доход государства.

«Мемориал» признал четырех журналистов Doxa политзаключенными. Сейчас они фактически находятся под домашним арестом по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты.

В России за последние сутки выявили 9284 случая коронавируса. Умерли еще 364 пациента, вылечились — 8442.

В результате лечения COVID-19 антибиотиками у людей по всему миру возросла к ним устойчивость. В ВОЗ считают, что это осложняет борьбу с другими инфекциями.

Пожилых жителей Хабаровска решили заманить в пункты вакцинации бесплатными яйцами. Специальное предложение будет действовать в преддверии Пасхи.

Экс-координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии. За репост клипа Rammstein в 2014 году ему дали 2,5 года колонии.

Франция с 9 июня может открыться для иностранных туристов. Въезжать смогут только те, у кого есть санитарный сертификат.

В Москве дети с паллиативным статусом с 1 июня смогут бесплатно ездить на «социальном такси». На нем можно добираться до учебных и медицинских учреждений, а также ездить на досуговые мероприятия.

Бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова основала проект помощи «Непобежденная». Он будет оказывать психологическую и юридическую поддержку жертвам насилия.

Уиллоу Смит — дочь актера Уилла Смита — призналась, что она полиаморка. Девушка считает, что институт брака устарел и не очень подходит для нее.

Рэпер Kodak Black признал свою вину в нападении и нанесении побоев по делу о сексуальном насилии. В 2016 году он атаковал учащуюся старшей школы.

Барабанщик The Roots выложил плейлист со всеми песнями, которые крутил на «Оскаре». Треки можно послушать на Spotify.

Билли Айлиш представила клип на песню «Your Power». Garbage выпустили ролик на новый сингл «No Gods No Masters». «Электрофорез» и «Молчат дома» поделились видео на совместный трек «Мертв внутри».

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