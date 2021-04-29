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В Москве дети с паллиативным статусом смогут бесплатно ездить на «социальном такси» 9:00
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В Москве дети с паллиативным статусом смогут бесплатно ездить на «социальном такси»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:00

В Москве нуждающиеся в паллиативной помощи дети смогут с 1 июня бесплатно пользоваться услугой «Социальное такси». Об этом сообщает «Интерфакс».

Мэр Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому, на эту программу будет выделено 157 млн рублей.

В специальном транспорте, оснащенном подъемниками, можно будет разместить кресла-каталки и подключить медицинское оборудование. Так пассажиры смогут добраться до учебных и медицинских учреждений, а также ездить на досуговые мероприятия.

«Социальным такси» такси смогут пользоваться родителей детей с паллиативным статусом. Всего в Москве 900 таких людей, и половина нуждается в специальном оборудовании для перевозки.

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