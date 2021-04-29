Рэпер Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии, которое на него завели в 2017 году. Об этом сообщает WBTW.

Рэпера обвиняли в нападении первой степени и нанесении побоев. Инцидент произошел в 2016 году, когда он атаковал учащуюся старшей школы.

Суд приговорил Kodak Black к 10 годам, но в тюрьму его не отправят. Вместо этого он получил условный срок на 18 месяцев. Жертва артиста согласилась с решением после сделки, согласно которой осужденный должен полностью принять на себя ответственность за случившееся, принести публичные извинения и пройти консультацию со специалистами.

В январе в последний день пребывания в должности президента США Дональд Трамп помиловал Kodak Black. Он отбывал срок за незаконное хранение оружия, которое у него обнаружили в 2019 году.