Хабаровским пенсионерам подарят по десятку яиц за прививку от COVID-19. Это акция к Пасхе

Жители Хабаровского края старше 60 лет смогут бесплатно получить десяток яиц, если сделают прививку от COVID-19 перед Пасхой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правительства региона по соцвопросам Евгения Никонова.

Партию яиц в 1400 упаковок выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска. Их будут раздавать 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации. В дни пасхальных богослужений мобильные прививочные пункты также собираются открыть у православных храмов.

«Это очень позитивная история. На фоне того, что происходит в Москве и том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца. Я считаю, что это хорошая инициатива, и в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо», — считает Никонов.

За время пандемии в Хабаровском крае выявлено 51,6 тыс. заражений COVID-19. 380 пациентов умерли, 49,5 тыс. — выздоровели. Прививку от коронавируса поставили 78 тыс. жителей региона. По оценкам Минздрава, для коллективного иммунитета нужно вакцинировать около 600 тыс. жителей (всего в крае живет около 1,3 млн человек).