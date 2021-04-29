«Мемориал» признал четырех журналистов Doxa политзаключенными

Правозащитная организация «Мемориал» признала четырех редакторов Doxa — Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич — политическими заключенными. Об этом говорится на сайте центра.

«Преследование направлено на прекращение их деятельности как независимых журналистов и критиков действующей власти, а также на устрашение общества в целом и на воспрепятствование реализации гражданами, в первую очередь молодежью, неотъемлемых политических прав», — заявили в организации.

«Мемориал» призвал немедленно освободить журналистов и привлечь к ответственности виновных в их незаконном уголовном преследовании. Также в организации потребовали закрыть все уголовные дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.

14 апреля в редакции Doxa и у троих ее сотрудников прошли обыски. Арамяна, Гутникову, Метелкина и Тышкевич обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников. Позже Арамяну разрешили покидать квартиру на два часа — с 8.00 до 10.00.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa, назвав его репрессиями государства против независимых медиа.