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На Волкова, Жданова и Навального завели уголовное дело о создании НКО, посягающей на права граждан

Семён Гудошников
Сегодня в 12:29

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 УК (создание НКО, посягающей на личность и права граждан) в отношении Алексея Навального и его соратников — Леонида Волкова и Ивана Жданова. Об этом говорится на сайте Навального.

Дело было заведено 4 февраля 2021 года. Навальный, Жданов и Волков проходят по нему подозреваемыми. Это стало известно из материалов дела о признании ФБК экстремистской организацией. Максимальное наказание по части 1 статьи 239 УК — четыре года лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются.

«Медиазона» обратила внимание, что в мае 2020 года Владимир Путин расширил список уголовных статей, осужденным по которым нельзя будет баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет. Среди них и часть 1 статьи 239 УК, которую вменяют оппозиционерам.

В начале февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в колонию на два года, шесть месяцев и две недели. В конце января на Леонида Волкова завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. По этому обвинению оппозиционеру грозит до трех лет лишения свободы.

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