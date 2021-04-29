перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Узбекистане четверть сельских жителей заключают браки с родственниками 19:17
Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция 18:45
Бывшая пленница скопинского маньяка основала проект помощи «Непобежденная» 18:28
Франция с 9 июня может открыться для туристов. Въезжать смогут те, у кого есть санитарный сертификат 18:08
Экс-глава архангельского штаба Навального получил 2,5 года колонии за клип Rammstein в «ВКонтакте» 17:48
Японца арестовали за то, что он встречался одновременно с 35 женщинами 17:47
kodakblack/Instagram Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии
Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии 17:43
Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Выбор нового доверили пользователям 17:33
Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита, рассказала о своей полиамории 17:08
«Мертв внутри»: мрачная фантазия в совместном клипе «Электрофореза» и «Молчат дома» 16:47
ВОЗ: в мире возросла резистентность к антибиотикам из‑за лечения коронавируса 16:31
«Мемориал» признал четырех журналистов Doxa политзаключенными 16:02
Пресс-материалы На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица
На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица 15:38
У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок 15:19
В галерее Казанского вокзала открылась выставка кинетического искусства «Пересекая пространство» 15:16
Интернет прощается с Хохотуном. Вспоминаем, как он обличал пороки российской действительности 14:36
Jars выпустили сингл «Самый лучший фестиваль». Это первый релиз группы в этом году 14:26
Хабаровским пенсионерам подарят по десятку яиц за прививку от COVID-19. Это акция к Пасхе 14:19
Navalny/Instagram Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана 13:41
На Волкова, Жданова и Навального завели уголовное дело о создании НКО, посягающей на права граждан 12:29
Отключить рекламу

Бывшая пленница скопинского маньяка основала проект помощи «Непобежденная»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:28

Бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова вместе с PR-специалисткой Яной Максимочкиной запустила проект помощи жертвам сексуального насилия «Непобежденная». Об этом сообщил Wonderzine.

Проект открылся при содействии сети взаимопомощи женщин «#ТыНеОдна». Он позволяет пострадавшим получить психологическую и юридическую помощь. Обратиться за поддержкой могут люди, пережившие не только сексуальное, но и любое другое насилие.

По словам Мартыновой, к основанию «Непобежденной» ее вели все основные события жизни, в том числе собственная реабилитация после заточения у Виктора Мохова, создание семьи и рождение детей, написание автобиографической книги.

«Сейчас я морально готова помогать другим жертвам насилия, рассказывать и показывать на своем примере, что можно жить после насилия и быть счастливой», — сказала Мартынова.

Среди целей проекта не только адресная помощь, но и информирование общества о проблемах насилия, а также влияние на принятие государством мер по защите жертв от их насильников, выходящих на свободу после заключения.

Сейчас команда «Непобежденной» ищет волонтеров, спонсоров, меценатов и благотворителей. Они займутся, в частности, формированием баз данных осужденных за сексуальные преступления и борьбой за запрет на монетизацию историй преступлений.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Екатерина Мартынова
Виктор Мохов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить