Бывшая пленница скопинского маньяка основала проект помощи «Непобежденная»

Бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова вместе с PR-специалисткой Яной Максимочкиной запустила проект помощи жертвам сексуального насилия «Непобежденная». Об этом сообщил Wonderzine.

Проект открылся при содействии сети взаимопомощи женщин «#ТыНеОдна». Он позволяет пострадавшим получить психологическую и юридическую помощь. Обратиться за поддержкой могут люди, пережившие не только сексуальное, но и любое другое насилие.

По словам Мартыновой, к основанию «Непобежденной» ее вели все основные события жизни, в том числе собственная реабилитация после заточения у Виктора Мохова, создание семьи и рождение детей, написание автобиографической книги.

«Сейчас я морально готова помогать другим жертвам насилия, рассказывать и показывать на своем примере, что можно жить после насилия и быть счастливой», — сказала Мартынова.

Среди целей проекта не только адресная помощь, но и информирование общества о проблемах насилия, а также влияние на принятие государством мер по защите жертв от их насильников, выходящих на свободу после заключения.

Сейчас команда «Непобежденной» ищет волонтеров, спонсоров, меценатов и благотворителей. Они займутся, в частности, формированием баз данных осужденных за сексуальные преступления и борьбой за запрет на монетизацию историй преступлений.