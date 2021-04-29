В России за сутки выявили 9284 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 9284 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1436 заболевших больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Иркутской, Саратовской областях и Красноярском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 796 557. За последние сутки вылечились 8442 человека, за все время — 4 419 540. За сутки умерли 364 пациента, за весь период — 109 731.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 149,6 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (32,2 млн). На втором месте Индия (18,3 млн), на третьем — Бразилия (14,5 млн), на четвертом — Франция (5,6 млн).