ВОЗ: в мире возросла резистентность к антибиотикам из‑за лечения коронавируса

Устойчивость к антибиотикам у людей по всему миру выросла в результате того, что ими лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что резистентность к препаратам осложняет борьбу с другими инфекциями. По ее словам, сейчас нужно информировать людей о сложившейся тенденции, а специалистам необходимо предпринимать действия, чтобы остановить распространение устойчивости к препаратам.

«Нам нужно проводить научные исследования, чтобы помочь миру бороться с этой эпидемией, выработать гибкий подход и упростить борьбу с будущими эпидемиями», — сказала она.

В прошлом году группа профессиональных медицинских ассоциаций призвала врачей не назначать антибиотики при COVID-19. По словам специалистов, антибактериальная терапия способна ухудшить состояние пациентов и даже привести к угрозам для их жизни. Они напомнили, что антибиотики неактивны в отношении вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Назначение таких препаратов возможно только при наличии у больных убедительных признаков бактериальной инфекции.