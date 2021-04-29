Экс-глава архангельского штаба Навального получил 2,5 года колонии за клип Rammstein в «ВКонтакте»

Бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за репост клипа Rammstein в «ВКонтакте». Об этом сообщают «Открытые медиа».

Боровикова признали виновным по части 3 статьи 242 УК (распространение порнографических материалов в интернете). Прокуратура просила для активиста три года лишения свободы.

В последнем слове обвиняемый отметил, что порно в «ВКонтакте» достаточно и тот же клип Rammstein репостят многие пользователи, но преследуют именно его и исключительно по политическим мотивам.

Уголовное дело против Боровикова завели в сентябре 2020 года. По версии СК, 19 января 2014 года обвиняемый опубликовал в своих записях в «ВКонтакте» клип Rammstein. Адвокат активиста отмечал, что ролик был размещен в списке видеозаписей Боровикова, и тот его никак не афишировал.