Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. Приговор оставили в силе — 850 тыс. рублей штрафа, передает «Дождь» со ссылкой на своего корреспондента.

Адвокаты Навального заявляли, что дело находится за пределами подсудности Бабушкинского суда, указывали на нарушения в ходе процесса и требовали отменить приговор. По словам защиты, Навальный не оклеветал ветерана, а выразил отношение к людям, снявшимся в ролике в поддержку поправок к Конституции.

Суд встал на сторону прокурора, который просил отклонить апелляционную жалобу. Штраф в размере 850 тыс. рублей, по словам прокурора, пойдет в доход государства.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорил к штрафу в 850 тыс. рублей. Уголовное дело было заведено в июне 2020 года, после того как Навальный негативно высказался о ролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции.