Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита, рассказала о своей полиамории

20-летняя дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит Уиллоу Смит призналась, что она полиаморка. Об этом она рассказала в шоу «Red Table Talk», которое она ведет с матерью и бабушкой по материнской линии Адриенной Бэнфилд Норрис, пишет CNN.

Уиллоу Смит сказала, что для нее главная черта полиамории — создавать стиль отношений, который будет работать на вас, а не просто вступать в моногамию, потому что все считают, что так правильно.

Смит добавила, что, изучая полиаморию, пришла к выводу, что основная причина разводов и расставаний — неверность. Она также считает, что институт брака устарел и не очень подходит для нее.

Мать девушки сказала, что понимает позицию дочери. Ее бабушка призналась, что сама думала об этом, хотя ей кажется, что в этом вопросе все сосредоточено на сексе.

Полиамория — одна из форм немоногамии, которая допускает наличие любовных отношений с несколькими партнерами при согласии с их стороны.