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Группа Garbage выпустила клип на новый сингл «No Gods No Masters»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:02

Шотландско-американская группа Garbage представила клип на титульный сингл «No Gods No Masters» с предстоящего альбома. Видео опубликовали на ютьюб-канале коллектива.

Заглавная песня с новой пластинки была вдохновлена поездкой Ширли Мэнсон в Чили — артистка оказалась там во время протестов против неравенства и коррупции. Клип на нее снял режиссер Скотт Стаки.

Мэнсон призналась, что была поражена видом поврежденных памятников в городах южноамериканской страны. Граффити на статуях она назвала «похожими на пощечину» — они напомнили певице об инициативе США по сносу памятников героям Конфедерации.

«Все эти люди имеют большую ценность, чем памятник работорговцам, но они не имеют большей ценности в сознании общества, и я думаю, что это дьявольски и непристойно, и я хочу, чтобы власть была демонтирована, а общество перепридумано», — заявила Мэнсон.

Песню она посвятила желанию изменить общество для лучшего будущего детей. «Эта песня о том, как <…> не повторять одни и те же ошибки снова и снова и не позволять жадности портить наше мышление», — добавила музыкант.

Седьмой студийный альбом Garbage выйдет 11 июня. Первый сингл с него появился в конце марта. Клип на песню «The Men Who Rule the World» снял чилийский художник Хавьер МиАмор.

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