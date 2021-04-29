Франция с 9 июня может открыться для туристов. Въезжать смогут те, у кого есть санитарный сертификат

Власти Франции объявили даты выхода страны из карантина и открытия границ для туристов. Об этом сообщает местная газета Nice-Matin со ссылкой на заявление президента Эммануэля Макрона.

Согласно плану правительства, иностранные туристы смогут въезжать во Францию с 9 июня. Однако эта возможность будет распространяться только на тех, кто имеет санитарный сертификат.

Кроме того, Макрон рассказал о поэтапном снятии коронавирусных ограничений. Отменять их будут в четыре этапа — с 3 мая по 30 июня.

С 3 мая в стране снимут запрет на передвижение между регионами, начнутся занятия в старших классах при сохранении санитарных мер, с 19 мая — на два часа сократят комендантский час, с 9 июня — он будет начинаться уже в 23.00. Проведение массовых мероприятий и полная отмена комендантского часа запланированы на 30 июня.

В начале января Франция ужесточила правила въезда для туристов. Все пребывающие обязаны были пройти недельный карантин, а на территории страны с 16 января был объявлен комендантский час.