«Мертв внутри»: мрачная фантазия в совместном клипе «Электрофореза» и «Молчат дома»

Видео похоже на чей‑то абстрактный монохромный сон. На кадрах мелькают люди в черной одежде, жестяная кровать в горах, бледный юноша с мутными глазами — все это выглядит очень мрачно и запутанно.

Петербургский дуэт «Электрофорез» и минская постпанк-группа «Молчат дома» выпустили клип на совместную песню «Мертв внутри». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

Трек «Мертв внутри» стал частью последнего релиза «Электрофореза», который называется «505». Пластинка вышла в начале февраля, на ней — 13 треков. Вокалиста группы Иван Курочкин отмечал, что это первый «настоящий альбом, а не сборник треков».

Ранее «Афиша Daily» поговорила с участниками «Электрофореза» о «505», Петербурге, русском роке и событиях в стране, а также попросила их прокомментировать песни с последнего альбома.