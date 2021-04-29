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Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 11:15

Леонид Волков официально объявил о закрытии сети штабов Алексея Навального. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая‑то другая организация — только „эксперты“ из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно», — сказал Волков.

Но, по его словам, соратники Навального не опускают руки. «Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут. Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится», — считает политик.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, эти организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

26 апреля прокуратура приостановила деятельность Штабов Навального до решения суда по иску о признании их экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранных агентов.

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