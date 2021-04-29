Барабанщик The Roots выложил плейлист со всеми песнями, которые крутил на «Оскаре»

Барабанщик The Roots Амир Халиб Томпсон, известный как Questlove, выложил плейлист песен, которые он крутил на церемонии вручения премии «Оскар». Трек можно послушать на Spotify.

В плейлист, в котором, ожидаемо, очень много хип-хопа, соула и фанка, вошло 144 песни. Здесь можно найти Gang Starr, Херби Хэнкока, Айзека Хейза и Джеймса Брауна. Из современных артистов в диджей-сет Questlove попали Дрейк, The Weeknd и Кендрик Ламар.