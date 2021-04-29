Билли Айлиш выпустила клип «Your Power». В нем она оказывается в объятиях удава

Меланхоличный трек о злоупотреблении властью сопровождает живописное видео, снятое в горах. В нем Айлиш в одиночестве сидит на склоне и оказывается в опасных объятиях удава — он, очевидно, символизирует лирического героя песни.

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «Your Power». Он предваряет выход ее нового альбома, премьера которого запланирована на 30 июля.

«Постарайся не злоупотреблять своей властью. Я знаю, мы не хотели меняться. Вероятно, ты не хочешь потерять свою власть, но обладать ей — это так странно», — поет Айлиш в новом треке.

По словам артистки, «Your Power» — это одна из самых любимых ее песен, когда‑либо написанных. Композиция «очень близка сердцу» Айлиш, и певица даже отметила, что чувствует себя очень уязвимой, представляя ее публике.

«Речь идет о множестве различных ситуаций, которые мы все наблюдали или переживали. Я надеюсь, что песня вдохновит на перемены. Постарайтесь не злоупотреблять своей властью», — написала Айлиш.