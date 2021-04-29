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Билли Айлиш выпустила клип «Your Power». В нем она оказывается в объятиях удава

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «Your Power». Он предваряет выход ее нового альбома, премьера которого запланирована на 30 июля.

Меланхоличный трек о злоупотреблении властью сопровождает живописное видео, снятое в горах. В нем Айлиш в одиночестве сидит на склоне и оказывается в опасных объятиях удава — он, очевидно, символизирует лирического героя песни.

«Постарайся не злоупотреблять своей властью. Я знаю, мы не хотели меняться. Вероятно, ты не хочешь потерять свою власть, но обладать ей — это так странно», — поет Айлиш в новом треке.

По словам артистки, «Your Power» — это одна из самых любимых ее песен, когда‑либо написанных. Композиция «очень близка сердцу» Айлиш, и певица даже отметила, что чувствует себя очень уязвимой, представляя ее публике.

«Речь идет о множестве различных ситуаций, которые мы все наблюдали или переживали. Я надеюсь, что песня вдохновит на перемены. Постарайтесь не злоупотреблять своей властью», — написала Айлиш.

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