Успешная посадка Starship кончилась взрывом, Годар уходит из кино и другие новости дня

SpaceX провела первую успешную посадку прототипа космического корабля Starship. Правда, через несколько минут он взорвался.

В России тем временем приостановили строительство первого частного космодрома. На пути отечественного Илона Маска встала бюрократия федеральных и местных властей.

А теперь о российских достижениях в космической сфере. Роскосмос запустил собственный телеканал, где будут транслировать новости отрасли, научно-популярные передачи и фильмы.

Глава района в Удмуртии потребовал у путинского движения ОНФ доказать, что оно не иноагент. Чиновника уже раскритиковал глава республики, а организация обратилась в прокуратуру.

В России зарегистрировали 11 385 случаев коронавируса за сутки. Общее число выявленных заражений увеличилось до 4 290 135.

В ходе опроса выяснилось, что половина мужчин в России не хочет, чтобы женщины работали. Другой опрос показал, что большинство россиян не желает видеть женщин своими начальницами.

Журнал Time поместил на обложку основательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину. В России организации и ее создательнице грозят штрафы по закону об иноагентах (Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом в конце прошлого года).

В Тюмени автомойка предложила акцию к 8 Марта — чем короче юбка, тем больше скидка. Предложение вызвало волну критики, и его отменили.

Пионер французской новой волны Жан-Люк Годар объявил, что уходит из кино. Но перед этим он хочет завершить работу над двумя новыми фильмами.

Блокчейн-компания купила картину Бэнкси и сделала из нее незаменяемый токен (NFT). Затем работу сожгли в прямом эфире.

В сети появилась пара свежих трейлеров: комедии про супергероинь «Thunder Force» и второй части документалки Сергея Минаева «Девяностые. Ночная жизнь».

Fox продлила «Симпсонов» сразу на два сезона — 33-й и 34-й. К концу последнего у мультсериала будет уже 757 серий.

St. Vincent выпустила клип «Pay Your Way in Pain» и назвала дату выхода нового альбома. Хип-хоп-исполнитель ATL анонсировал релиз микстейпа.

«Афиша Daily» подготовила специальную вечернюю программу в рамках мероприятия W8. Будут перформанс, паблик-ток и танцы. Встречаемся 7 марта в особняке творческого объединения WIP на Яузе.