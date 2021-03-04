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SpaceX впервые приземлил прототип Starship во время испытаний. А потом он взорвался

Виктория Шанина
Сегодня в 9:06

Компания SpaceX провела первую успешную посадку прототипа космического корабля Starship во время испытаний. Он немного постоял, а затем взорвался, пишет CNBC.

Первая попытка провести летные испытания Starship SN10 (десятого серийного испытательного аппарата) была прервана за 0,1 секунды до взлета. По информации Ars Technica, SpaceX остановил запуск после того, как бортовой компьютер получил данные, что двигатель развивает слишком большую тягу.

Спустя несколько часов начались повторные испытания. SpaceX впервые смог успешно приземлить прототип Starship. Вот видео посадки:

Вскоре после посадки корабль взорвался. Компания пока не объяснила причины такого исхода. Иногда основатель SpaceX Илон Маск называет взрывы «быстрой внеплановой разборкой». Вот так выглядел взрыв:

В декабре 2020 года состоялся самый масштабный запуск корабля Starship. Прототип SN8 поднялся на рекордную для этих испытаний высоту, однако взорвался во время приземления. Испытания были направлены на проверку аэродинамики, а также стартовых и посадочных возможностей ракеты.

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