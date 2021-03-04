SpaceX впервые приземлил прототип Starship во время испытаний. А потом он взорвался

Компания SpaceX провела первую успешную посадку прототипа космического корабля Starship во время испытаний. Он немного постоял, а затем взорвался, пишет CNBC.

Первая попытка провести летные испытания Starship SN10 (десятого серийного испытательного аппарата) была прервана за 0,1 секунды до взлета. По информации Ars Technica, SpaceX остановил запуск после того, как бортовой компьютер получил данные, что двигатель развивает слишком большую тягу.

Спустя несколько часов начались повторные испытания. SpaceX впервые смог успешно приземлить прототип Starship. Вот видео посадки: