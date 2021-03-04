Большинство россиян не хотели бы работать под руководством женщины

Больше половины россиян — 51,2% — не хотели бы работать под руководством женщины. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», передает РИА «Новости».

Не видят ничего такого в том, что женщина находится на посту руководителя, 20,6% участников опроса. Еще 28,2% считают, что пол начальника особой роли не играет.

Имеют опыт работы под руководством женщины 86,4% опрошенных. Половина из них заявили, что их руководительница хорошо исполняет или исполняла свои обязанности. Каждый десятый оценил профессиональные качества своей начальницы низко.

Большинство респондентов уверены, что женщины в руководящих должностях более эмоциональны и менее организованы, чем мужчины. При этом они более креативны и относятся к подчиненным с пониманием. Кроме того, руководительницы обычно выделяют в коллективе любимчиков, причем не по профессиональным качествам, а также часто нарушают личные границы и бывают некомпетентны в некоторых вопросах, отмечают участники исследования.

Согласно опросу, женщины-руководители могут быть наиболее эффективны в таких сферах деятельности, как красота, образование и наука, торговля, медицина, а также искусство, развлечение, СМИ. При этом они плохо показывают себя в строительстве, IT и политике.

В итоге социологи пришли к выводу, что в российском обществе доминируют консервативные представления: женщина до сих пор воспринимается исключительно как мать и жена, а мужчина — как успешный, решительный и целеустремленный управленец.