В Удмуртии глава района потребовал у путинского движения ОНФ доказать, что оно не иноагент

Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин потребовал у регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), основателем и лидером которого является Владимир Путин, доказать, что оно не является иностранным агентом. Об этом сообщила в «ВКонтакте» сама организация.

Причиной интереса Юрина к источникам финансирования отдела ОНФ стало предложение активистов отказаться от покупки автомобиля Toyota Camry за 2,27 млн рублей. Тендер на закупку такого авто разместили Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая диспетчерская служба муниципального образования «Малопургинский район». В отделе ОНФ предложили чиновникам вместо Camry купить отечественный автомобиль экономкласса стоимостью до 1 млн рублей.

В ответ глава Малопургинского района потребовал у активистов предоставить полный пакет учредительных документов, подтверждающих полномочия представителей ОНФ для осуществления контроля, документы об их квалификации, а также выписку из Минюста о том, что организация не является иноагентом, с указанием источников ее финансирования.

ОНФ, в свою очередь, направил ответ Юрина в региональную прокуратуру. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал письмо руководителя района «крайне странным». ОНФ, по его словам, «одна из крупнейших общественных организаций в нашей стране», и с ней нужно выстраивать диалог.

Общероссийский народный фронт — общественное движение, созданное в 2011 году по предложению Владимира Путина. Своими задачами ОНФ называет контроль за исполнением указов президента, борьбу с коррупцией и неэффективными тратами, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. В 2016 году РБК подсчитал, что на финансирование ОНФ уходит примерно 450 млн рублей в год.