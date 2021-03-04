Вышел трейлер второй части документалки Сергея Минаева «Девяностые. Ночная жизнь»

Вышел трейлер второй части авторского документального фильма Сергея Минаева «Девяностые. Ночная жизнь». Премьера фильма состоится 5 марта на платформах more.tv и Wink.

Фильм журналиста расскажет «о знаковых явлениях отечественной клубной культуры»: Gagarin Party, «Аэродансе», «Птюче» и «Казантипе». «Это история о том, как вчерашние советские люди учились отрываться, а также поняли, что ночь все же нужна», — говорится в описании ролика.