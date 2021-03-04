В Тюмени автомойка предложила скидку за мини-юбку. После жалоб местных жительниц акцию отменили

В Тюмени одна из городских автомоек запустила к 8 Марта акцию «Чем выше юбка, тем больше скидка». Предложение вызвало волну критики со стороны местных жительниц, и его отменили, сообщает 72.ru.

По данным издания, акцию анонсировали в чате клиентов. В сообщениях говорилось, что с 1 по 8 марта женщины, которые приедут в сервис в юбке длины миди, получат скидку 10%, в юбке выше колена — 20%, в мини-юбке — 30%, а в «критически опасном мини» — 50%. «Богиням в бикини» автомойка обещала помыть машины бесплатно.

Директор сервиса Наталья Волкова отметила, что никого не хотела обидеть этой акцией. После жалоб она отменила предложение и принесла извинения, хотя, по ее словам, такие скидки ранее вводились уже три года, и клиентки всегда ими пользовались.

«Приношу искренние извинения моим клиентам, которых оскорбила эта акция — мы ее отменяем. 8 Марта мы будем дарить нашим девушкам цветы и конфеты. Я сама работаю в мужской сфере и не понаслышке знаю, что такое сексизм, сталкивалась с ним не один раз. Но такой реакции я не ожидала», — заявила директор.

Волкова также отметила, что обвинения в сексизме сильно обидели ее, поскольку она одна воспитывает ребенка, добивается всего сама и регулярно сталкивается с сексистскими комментариями, однако не перестает заниматься своим делом.