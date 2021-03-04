В России приостановили стройку первого частного космодрома

В Нижегородской области остановлен проект строительства частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса от компании «Космокурс». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова гендиректора компании.

По словам Павла Пушкина, всему виной бюрократические проволочки. «По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», — жалуется он.

Годом ранее компания подписала договор с властями Нижегородской области о соблюдении санитарных норм на месте строительства космодрома. Согласованный проект отправили в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда его переслали в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). В конце концов документ дошел до федерального Роспотребнадзора, но ответа Пушкин так и не получил.

По его словам, правительство области помогать отказалось, а в компетенцию «Роскосмоса» не входит согласование экологических норм. Местные власти, однако, заявили, что инвестор не отказывался от проекта. В Министерстве имущественных и земельных отношений пояснили, что варианты с участком для строительства в разработке, а проект оценки воздействия на окружающую среду в Минэкологии пока не поступил.

Последней инстанцией, куда обращался Пушкин, стало Министерство обороны. Он уже два года не может получить от них нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты. Однако сам же подчеркивает, что юридически Минобороны не может предоставить документы, поскольку не является заказчиком.

Гендиректор переживает, что из‑за задержек Россия может выбыть из гонки космического туризма.

В 2016 году «Роскосмос» одобрил проект космического туризма, разработанный «Космокурсом». О планах построить частный космодром для кораблей с туристами стало известно в 2019 году. «Космокурс» рассчитывал на частные инвестиции в размере 2,6 млрд рублей. Первый полет планировался в 2025 году.