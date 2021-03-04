Time поместил на обложку основательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину

Для журнала Ривина давала интервью две недели назад и удивилась, когда обнаружила свою фотографию на обложке.

Американский журнал Time поместил на обложку нового выпуска Анну Ривину — основательницу и главу центра «Насилию.нет»*. Номер озаглавлен «Женщины и пандемия».

Анна Ривина создала центр «Насилию.нет» в 2015 году. Он занимается проблемами домашнего насилия и гендерного равенства, а также поддерживает женщин, подвергшихся насилию в семье.

В конце прошлого года Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом. В марте этого года на организацию и ее создательницу составили протоколы за нарушение закона об иноагентах.

Минюст обвинил центр в участии в политической деятельности из‑за кампании в поддержку закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин. Организации грозит штраф от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, его создательнице — до 300 тыс. рублей.

* Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.