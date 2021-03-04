«Симпсонов» продлили еще на два сезона

Компания Fox продлила «Симпсонов» сразу на два сезона — 33-й и 34-й. Об этом сообщает Variety.

Юбилейная 700-я серия мультсериала появится в эфире 21 марта. По данным издания, после выхода 34-го сезона в 2023 году у «Симпсонов» будет уже 757 эпизодов.

Создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг отметил, что вся его команда очень рада событию и подготовила для зрителей множество сюрпризов. Например, в новых эпизодах Милхаус начнет носить контактные линзы, Барт в 33-й раз отпразднует свой десятый день рождения, а Гомер потеряет еще один волос.

Мультипликационный сериал «Симпсоны» в эфире с 1989 года. Он рассказывает о жизни семьи Симпсонов, которые проживают в вымышленном городе Спрингфилде. На счету мультсериала 34 награды «Эмми». В 2000-м шоу получило звезду на голливудской «Аллее славы».