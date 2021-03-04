St. Vincent выпустила клип «Pay Your Way in Pain» и назвала дату выхода нового альбома

Американская певица St. Vincent (настоящее имя Энни Кларк) выпустила клип на песню «Pay Your Way in Pain» со своего грядущего альбома. Посмотреть его можно на ютьюбе. Ролик погружает зрителя прямиком в атмосферу 70-х: главной и единственной героиней в нем выступает St. Vincent в образе Дэвида Боуи тех времен. Сам трек, по мнению некоторых пользователей, тоже близок к творчеству исполнителя и звучит как замедленная версия его песни «Fame» 1975 года.

Срежиссировал видео Билл Бенц, снявший псевдодокументальный фильм «Гостиница „Нигде“», сценарий к которому написала сама Кларк в соавторстве с актрисой Кэрри Браунштейн. Помимо клипа, как сообщает Pitchfork, St. Vincent официально анонсировала выход своего нового альбома «Daddy’s Home». Релиз пластинки на лейбле Loma Vista запланирован на 14 мая. Ранее певица призналась в интервью для издания The New Cue, что грядущий альбом будет значительно отличаться от предыдущих. Вдохновением для «Daddy’s Home» стали фильмы Джона Кассаветиса и американская музыка 1970-х годов. Сама St. Vincent охарактеризовала релиз как «звук пребывания в центре Нью-Йорка в 1973 году».

Обложка альбома «Daddy’s Home» © Закери Майкл

Она рассказала, что пластинка будет связана с историей ее отца, который провел в тюрьме десять лет. Его «невероятно грустная» и «невероятно абсурдная» история стала толчком к записи «Daddy’s Home». В работе над новым релизом артистка сотрудничала с продюсером Джеком Антонофф. Он помог ей оттолкнуться от музыки эпохи рецессии в США между пиком движения хиппи и началом диско-времен и записать песни, которые певица называет «гламуром, который не спал три дня». Последним студийным альбомом St. Vincent стал «Masseduction», выпущенный в 2017 году. Позже появились еще две версии оригинальной пластинки: урезанная акустическая «MassEducation» и ремикс-версия, записанная вместе с Ниной Кравиц.