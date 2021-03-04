Роскосмос запустил собственный телеканал

В эфире будут транслироваться новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, а также тематические художественные и документальные фильмы. Канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.

Роскосмос объявил о запуске телеканала «Первый космический». Вещание началось сегодня, 4 марта, говорится на сайте госкорпорации.

В Роскосмосе отмечают, что главным отличием «Первого космического» от других проектов станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов.

Роскосмос запустил «Первый космический» в сотрудничестве с компанией «Первый ТВЧ», которая производит контент для таких телеканалов, как «Рыболов», «Зоо ТВ», «Рыжий», «В мире животных» и «Охотник и рыболов».