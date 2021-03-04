ATL анонсировал микстейп

Хип-хоп-исполнитель ATL планирует в этом году выпустить новый микстейп. Об этом он сам сообщил в твиттере.
Позже Sasha Jf опубликовал твит, в котором написал, что одна из его целей на 2021 год — сделать «музло для лучшего русского артиста десятилетия», и приложил пост рэпера. По всей видимости, именно он выступит продюсером пластинки.
Последний альбом ATL «Кривой эфир» вышел в конце 2019 года. В январе 2021-го артист представил еще один релиз, однако им оказалась не номерная пластинка, а переиздание его хитов в концертном звучании. С живыми ударными ему помог экс-барабанщик Amatory — Stewart.