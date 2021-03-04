ATL анонсировал микстейп

Хип-хоп-исполнитель ATL планирует в этом году выпустить новый микстейп. Об этом он сам сообщил в твиттере.

Позже Sasha Jf опубликовал твит, в котором написал, что одна из его целей на 2021 год — сделать «музло для лучшего русского артиста десятилетия», и приложил пост рэпера. По всей видимости, именно он выступит продюсером пластинки.