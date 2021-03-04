Netflix выложил трейлер комедии про супергероинь «Thunder Force»

Главные роли сыграли Октавия Спенсер и Мелисса МакКарти . Режиссером выступил муж МакКарти Бен Фалконе. Трейлер фильма намекает, что комедия иронично пройдется по жанровым клише супергероики.

Согласно синопсису картины, Лидия (Мелисса МакКарти) случайно получает дозу препарата, наделяющего суперсилой обычного человека. Эту технологию создала ее бывшая подруга, ученая Эмили Стэнтон (Октавия Спенсер). Так они становятся командой супергероев, которым предстоит спасти Чикаго от злодеев.