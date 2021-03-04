перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
NASA/Unsplash В России приостановили стройку первого частного космодрома
В России приостановили стройку первого частного космодрома 19:22
Фонд Льва Пономарева «В защиту прав заключенных» исключили из списка иноагентов 18:51
ATL анонсировал микстейп 18:50
Основатель Twitter Джек Дорси купил музыкальный сервис рэпера Jay-Z 18:27
В Тюмени автомойка предложила скидку за мини-юбку. После жалоб местных жительниц акцию отменили 18:22
anna.rivina/Instagram Time поместил на обложку основательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину
Time поместил на обложку основательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину 18:09
St. Vincent выпустила клип «Pay Your Way in Pain» и назвала дату выхода нового альбома 17:40
Netflix выложил трейлер комедии про супергероинь «Thunder Force» 17:37
Путин заявил, что люди, призывающие в интернете к суициду, — букашки, которых не жалко раздавить 17:06
Половина мужчин в России не хочет, чтобы женщины работали 16:59
RapCaviar/Twitter Lil Baby выпустил свой первый сингл и клип в этом году совместно с EST Gee
Lil Baby выпустил свой первый сингл и клип в этом году совместно с EST Gee 16:41
Дом Мельникова начнут реставрировать в следующем году 16:22
Роскосмос запустил собственный телеканал 16:19
Перформанс, паблик-ток и танцы: «Афиша Daily» организует вечернюю программу в особняке на Яузе 15:46
За год авиабилеты на зарубежные рейсы подорожали вдвое из‑за закрытых границ 15:39
Жан-Люк Годар уходит из кино. Но перед этим он закончит два фильма 15:15
more tv/YouTube Вышел трейлер второй части документалки Сергея Минаева «Девяностые. Ночная жизнь»
Вышел трейлер второй части документалки Сергея Минаева «Девяностые. Ночная жизнь» 14:59
Peak Design обвинил Amazon в плагиате и снял об этом юмористический ролик 14:47
В Удмуртии глава района потребовал у путинского движения ОНФ доказать, что оно не иноагент 14:38
Блокчейн-компания купила картину Бэнкси и сожгла ее. Теперь это предмет цифрового искусства 13:43
Отключить рекламу

Netflix выложил трейлер комедии про супергероинь «Thunder Force»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:37

Netflix показал трейлер супергеройской комедии ​«Thunder Force» («Сила грома»). Фильм выйдет на стриминговом сервисе 9 апреля.

Главные роли сыграли Октавия Спенсер и Мелисса МакКарти. Режиссером выступил муж МакКарти Бен Фалконе. Трейлер фильма намекает, что комедия иронично пройдется по жанровым клише супергероики.

Согласно синопсису картины, Лидия (Мелисса МакКарти) случайно получает дозу препарата, наделяющего суперсилой обычного человека. Эту технологию создала ее бывшая подруга, ученая Эмили Стэнтон (Октавия Спенсер). Так они становятся командой супергероев, которым предстоит спасти Чикаго от злодеев.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Мелисса Маккарти
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить