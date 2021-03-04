Жан-Люк Годар уходит из кино. Но перед этим он закончит два фильма

Перед уходом из киноиндустрии режиссер Жан-Люк Годар закончит два последних фильма, находящихся на разных стадиях производства. Об этом он объявил на видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале.

Около часа Годар делился подробностями двух будущих картин и огласил их названия — «Сценарий» и «Смешные войны». «Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: „До свидания, кино“».