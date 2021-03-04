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Жан-Люк Годар уходит из кино. Но перед этим он закончит два фильма

Семён Гудошников
Сегодня в 15:15

Перед уходом из киноиндустрии режиссер Жан-Люк Годар закончит два последних фильма, находящихся на разных стадиях производства. Об этом он объявил на видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале.

Около часа Годар делился подробностями двух будущих картин и огласил их названия — «Сценарий» и «Смешные войны». «Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: „До свидания, кино“».

Годар считается основоположником «французской новой волны», начавшейся с его фильма «Четыреста ударов». С 1954 года он выпустил 75 фильмов.

Его последняя на сегодняшний день работа «Книга образа» увидела свет в 2018 году. Одна из особенностей позднего Годара — отсутствие ярко выраженного сюжета. «Афиша Daily» объясняла, как понимать последние фильмы французского киноэкспериментатора.

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