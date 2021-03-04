Половина мужчин в России не хочет, чтобы женщины работали

Примерно 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. Такой позиции среди женщин придерживаются лишь 22%, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Что женщина должна работать ради финансовой независимости, думают 45% россиянок и лишь 28% россиян. Еще 33% женщин и 24% мужчин полагают, что ради самовыражения. По мнению 19% респонденток и 36% респондентов, на работу женщина должна идти только в случае крайней необходимости.

37% опрошенных женщин считают своим главным предназначением материнство. Еще 51% считает, что сам вправе выбирать социальную роль в обществе. Чаще всего это мнение встречается среди женщин из Петербурга (67%), Северо-Западного федерального округа (62%) и Дальнего Востока (60%). В Москве так думают 54% женщин.

Больше половины респондентов-мужчин сказали, что приоритетная социальная роль для женщины — быть матерью. Лидером по распространенности такой точки зрения стали Северный Кавказ и Приволжье (по 64%). Меньше всего согласны с этим мужчины из Петербурга и Ленобласти (38%).

Половина опрошенных мужчин и женщин согласились, что молодой человек должен содержать возлюбленную исключительно по обоюдному согласию. 39% мужчин и 35% женщин согласны, что это его обязанность. Только 10% и 4% соответственно признают финансовое равенство. Еще меньше считают, что финансовая зависимость разрушает отношения.

Банк «Открытие» опросил тысячу россиян в возрасте 18–65 лет из городов, население которых превышает 100 тыс. человек.

Россияне не только не хотят, чтобы женщины работали, но и не желают видеть женщин в качестве своих руководителей. Университет «Синергия» выяснил, что такой позиции придерживаются 51,2% жителей страны. Респонденты объяснили это тем, что женщины на высоких должностях эмоциональнее и менее организованы, чем мужчины. Также их смущало то, что руководительницы выбирают себе любимчиков и некомпетентны в ряде вопросов.