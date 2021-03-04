В России за сутки выявили 11 385 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 850 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Саратовской областях, а также в Пермском крае.