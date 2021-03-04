В России за сутки выявили 11 385 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 850 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Саратовской областях, а также в Пермском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 290 135. За последние сутки полностью выздоровели 16 123 человека, за все время — 3 869 857. За сутки умерли 475 пациентов, за весь период — 87 823.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 115,2 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (28,7 млн). На втором месте — Индия (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,7 млн).