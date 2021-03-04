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Блокчейн-компания купила картину Бэнкси и сожгла ее. Теперь это предмет цифрового искусства

Виктория Шанина
Сегодня в 13:43

Компания Injective Protocol, которая специализируется на блокчейне, купила работу анонимного художника Бэнкси и сделала из нее виртуальный актив — невзаимозаменяемый токен (NFT). Для этого картину сожгли в прямом эфире аккаунта BurntBanksy в твиттере, пишет CBS.

Инициаторы идеи купили картину «Morons (White)» за 95 тыс. долларов в нью-йоркской галерее Taglialatella. В комплекте шла подпись Бэнкси и сертификат Pest Control (службы по борьбе с вредителями) — единственной организации, которая может подтвердить авторство уличного художника.

Всего существует 500 копий «Morons (White)». На ней изображен аукцион произведений искусства в черно-белых цветах.

Taglialatella Gallery в Нью-Йорке подтвердила, что в январе работа была продана. О том, что картина будет уничтожена, представители галереи не знали.

По словам исполнительного директора Injective Protocol Мирзы Уддина, цифровое искусство только недавно набрало популярность, поэтому их перформанс стал первым крупным случаем, когда физическое произведение искусства превратили в уникальный цифровой актив.

«Мы рассматриваем это огненное событие как выражение самого искусства. Мы специально выбрали произведение Бэнкси, поскольку ранее он уничтожил одно из своих произведений на аукционе», — заявил Уддин.

Бэнкси уничтожил свою картину «Девочка с воздушным шаром» в октябре 2018 года. Художник опубликовал в своем инстаграме видео, в котором показал, как установил измельчитель бумаги в раму. Работа самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за 1,4 млн долларов.

За последний месяц на торги было выставлено как минимум четыре предмета цифрового искусства. Художник Крис Торрес продал гифку из игры Nyan Cat примерно за 500 тыс. долларов, а дизайнер из Аргентины создал коллекцию виртуальной мебели, которая ушла с молотка за 450 тыс. долларов. Кроме того, на аукционах появились виртуальные работы певицы Граймс и диджитал-художника Майка Винкельмана.

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