Перформанс, паблик-ток и танцы: «Афиша Daily» организует вечернюю программу в особняке на Яузе

«Афиша Daily» вместе с командой Circes Collective подготовила специальную вечернюю программу в рамках мероприятия W8. Оно пройдет 7 марта в особняке на Яузе творческого объединения WIP.

В 20.00 кураторы женской выставки молодого искусства Rosa Lux Ольга Скворцова и Влада Беляева в компании нескольких художниц примут участие в паблик-токе. Его модератором станет главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов.

После этого, в 21.00, Альбина Вахитова и танцевальная компания «Сад» покажут пластический перформанс, специально подготовленный для выставки Rosa Lux.

В конце программы гостей ждут фирменные коктейли «Вписок нет» и два танцпола бара WIP. На вечеринке выступят Ottuga, Vlada, Zots, Highkin’, Stab9 и Gro. После 22.00 вход на мероприятие будет стоить 700 рублей (до этого — бесплатно).