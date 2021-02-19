Судьба памятника на Лубянке, мультик «Вверх» в стиле аниме и другие новости дня

Минюст создаст еще один список иноагентов — для незарегистрированных общественных организаций. Сейчас в России есть два подобных реестра — для зарегистрированных НКО, а также для средств массовой информации.

«Норникель» пообещал выплатить штраф в 146,2 млрд рублей за разлив топлива в Норильске. Компенсировать ущерб будут за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

Экозащитники подали в суд на компанию Романа Абрамовича из‑за стройки паркинга в Крылатском. По их словам, Millhouse возводит многоэтажное здание на природоохранной территории.

В сеть слили данные предполагаемых разработчиков «Гидры» — площадки по продаже наркотиков в даркнете. Мы позвонили по одному из номеров, но человек на другом конце говорит, что ничего не слышал о площадке.

Тина Канделаки взяла интервью у Константина Богомолова. Режиссер поговорил с ведущей о своем манифесте, политических взглядах, а также о судьбе «Гоголь-центра» после ухода Серебренникова.

В Москве проведут голосование по вопросу установки памятника на Лубянке. Жителями придется выбрать между монументом Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Илон Маск заявил, что биткоин — такая же «чушь собачья», как и бумажные деньги, а решение вложить в него 1,5 млрд долларов — авантюра. Бизнесмен пояснил, что он инженер, а не инвестор, и не владеет никакими акциями, кроме Tesla.

Студия Артемия Лебедева представила айдентику для арт-квартала «Хохловка». Пользователи посчитали логотип слишком современным для такого исторического места.

После успешной посадки марсохода НАСА предложило всем желающим сфотографироваться на красной планете. «Афиша Daily» собрала лучшие снимки с котиками, сурками и Берни Сандерсом.

Студия Pixar сделала ремейк мультика «Вверх» в стиле аниме. Он получился кратким пересказом культовой ленты на полторы минуты.

Panasonic придумала робота-кота Никобо, который поможет справиться с одиночеством. С ним можно обниматься и разговаривать — прямо как с настоящим питомцем.

Музыкальные релизы: Оксимирон записал куплет для трека немецкого рэпера Kool Savas, «Лауд» представил пластинку «Красный закат», Mogwai выпустили новый альбом «As the Love Continues», а Земфира опубликовала клип и сингл «Остин» про дворецкого из игры Homescapes.

Гостем нового выпуска шоу «Mint Music Home» стал певец Zoloto. Он поговорил с ведущим Андреем Клюкиным о любви к группе «Сектор газа», причинах распада своего первого коллектива и нелюбви к телешоу.