Основатель Tesla Илон Маск заявил, что решение вложить 1,5 млрд долларов в биткоин было «достаточно авантюрным» для такого крупного бизнеса.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500», — написал Маск.

Маск добавил ремарку, что он инженер, а не инвестор, поэтому не владеет никакими акциями, кроме Tesla. По его словам, биткоин — почти такая же «чушь собачья», как и бумажные деньги. Бизнесмен добавил: «Ключевое слово — „почти“».