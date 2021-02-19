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Илон Маск: биткоин — «чушь собачья», а решение вложить в нее 1,5 млрд долларов — авантюра

Виктория Шанина
Сегодня в 19:18

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что решение вложить 1,5 млрд долларов в биткоин было «достаточно авантюрным» для такого крупного бизнеса.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500», — написал Маск.

Маск добавил ремарку, что он инженер, а не инвестор, поэтому не владеет никакими акциями, кроме Tesla. По его словам, биткоин — почти такая же «чушь собачья», как и бумажные деньги. Бизнесмен добавил: «Ключевое слово — „почти“».

После вложения Tesla в биткоин ее цена достигла исторического максимума. На момент написания новости стоимость криптовалюты достигла 53,7 тыс. долларов.

В начале февраля Илон Маск также спровоцировал активный рост цены криптовалюты Dogecoin с помощью мемов. Благодаря паре твитов ее стоимость поднялась на 50%. Валюта, посвященная псу Doge, попала в топ-15 криптовалют по рыночной капитализации.

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