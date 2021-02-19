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«Норникель» пообещал компенсировать ущерб от разлива топлива. Штраф выплатят за счет дивидендов

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:42

«Норникель» выплатит 146,2 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Об этом заявил старший вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров, передает ТАСС.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — сообщил Бугров в ходе прямой линии.

Выплата штрафа будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, уточнил финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. В то же время компания продолжает анализ решения суда.

В отчетности «Норникеля» за 2020 год говорилось, что компания предварительно не планирует обжаловать решение по иску Росприроднадзора, поскольку «дальнейшее обжалование не соответствует ее интересам». Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества.

В мае 2020 года из‑за лопнувшей цистерны на ТЭЦ в почву и реки Амбарную и Далдыкан было разлито более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Причиной аварии на Ростехнадзор признал многочисленные технические и организационные нарушения на предприятии.

В результате ЧП было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Следствие заявило, что руководители знали о необходимости провести капитальный ремонт резервуара, однако не предприняли действий для его проведения.

По оценке самого «Норникеля», на ликвидацию последствий аварии уйдет пять лет. Там проведут рекультивацию загрязненных участков, соберут пораженный грунт и откачают нефтепродукты, а затем займутся воспроизводством биологических ресурсов.

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