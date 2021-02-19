Космический робот НАСА совершил посадку на Марсе

В первые дни марсоход займется фотографированием местности. В дальнейшем он также будет собирать образцы пород и проводить их анализ. Начнет «Настойчивость» свои исследования, вероятно, с пород возрастом 3,6 млрд лет в окрестностях Езеро.

Процесс приземления устройства в НАСА назвали «семью минутами ужаса». Робот опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, как считают ученые, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь.

Космический робот НАСА «Настойчивость» («Perseverance») совершил посадку на Марсе. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

«Настойчивость» стал пятым марсоходом, который США отправили на Красную планету. Он поможет НАСА подготовиться к отправке на Марс первых людей, надеются специалисты.

«Есть реальная вероятность, что миссия „Настойчивости“ увеличит шансы увидеть людей на Марсе в течение моей жизни. Мы действительно отправляемся в величайшее приключение», — отметила президент Explore Mars Джанет Айви.

Аппарату предстоит исследовать поверхность планеты в течение двух следующих лет. Марсоход, как надеются специалисты, найдет признаки древней микробной жизни и, возможно, обнаружит причины, почему планета высохла.

Также среди задач робота — слежение за пыльными бурями, геологические исследования и эксперименты по получению кислорода и топлива из богатой углекислым газом атмосферы Марса.

Одновременно с «Настойчивостью» Марс будут изучать зонд «Надежда», отправленный на планету Объединенными Арабскими Эмиратами, и китайский орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» — посадка его марсохода запланирована на май 2021 года.