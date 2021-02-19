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Mogwai выпустила новый альбом «As the Love Continues»

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:59

Шотланская построковая группа Mogwai выпустила новую пластинку «As the Love Continues». Послушать ее можно на большинстве стриминговых платформ.

Свой десятый по счету студийный альбом музыканты записали дистанционно через Zoom вместе с продюсером The Flaming Lips Дэйвом Фридманом. Фронтмен Mogwai Стюарт Брейтуэйт рассказал NME, что релиз получился довольно «позитивным», не похожим на «пандемическую» запись.

Всего на пластинку попали 11 треков, в том числе писклявый «Here We, Here We, Here We Go Forever», успокаивающий «Dry Fantasy» и меланхоличный «Fuck Off Money».

Mogwai образовалась в Глазго в 1995 году. Стиль группы сочетает такие направления, как шугейзинг, мат-рок и арт-рок. Предыдущий альбом «ZeroZeroZero» — саундтрек телесериала «НольНольНоль» — музыканты выпустили в прошлом году. Релиз вошел в число 30 лучших зарубежных альбомов 2020 года по версии «Афиши Daily».

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