Mogwai выпустила новый альбом «As the Love Continues»

Всего на пластинку попали 11 треков, в том числе писклявый «Here We, Here We, Here We Go Forever», успокаивающий «Dry Fantasy» и меланхоличный «Fuck Off Money».

Mogwai образовалась в Глазго в 1995 году. Стиль группы сочетает такие направления, как шугейзинг, мат-рок и арт-рок. Предыдущий альбом «ZeroZeroZero» — саундтрек телесериала «НольНольНоль» — музыканты выпустили в прошлом году. Релиз вошел в число 30 лучших зарубежных альбомов 2020 года по версии «Афиши Daily».