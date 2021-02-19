Mogwai выпустила новый альбом «As the Love Continues»

Свой десятый по счету студийный альбом музыканты записали дистанционно через Zoom вместе с продюсером The Flaming Lips Дэйвом Фридманом. Фронтмен Mogwai Стюарт Брейтуэйт рассказал NME, что релиз получился довольно «позитивным», не похожим на «пандемическую» запись.

Шотланская построковая группа Mogwai выпустила новую пластинку «As the Love Continues». Послушать ее можно на большинстве стриминговых платформ.

Всего на пластинку попали 11 треков, в том числе писклявый «Here We, Here We, Here We Go Forever», успокаивающий «Dry Fantasy» и меланхоличный «Fuck Off Money».

Mogwai образовалась в Глазго в 1995 году. Стиль группы сочетает такие направления, как шугейзинг, мат-рок и арт-рок. Предыдущий альбом «ZeroZeroZero» — саундтрек телесериала «НольНольНоль» — музыканты выпустили в прошлом году. Релиз вошел в число 30 лучших зарубежных альбомов 2020 года по версии «Афиши Daily».