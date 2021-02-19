НАСА предложило всем желающим сфотографироваться на Марсе. Показываем первые снимки с котиками

На сайте НАСА появилась виртуальная фотокабина, в которой любой желающий может сделать «снимок» с Марса. Механика проста — нужно загрузить изображение и выбрать фон, а система вставит человека, предмет или котика по принципу фотошопа. Сейчас доступно три вида пейзажа с Красной планеты, марсоход, командный центр и ракета Atlas.

С хештегом #NASA в твиттере опубликовано уже более 700 тысяч постов. «Афиша Daily» собрала лучшие фотокарточки – с котиками, сурком, очередным мемом про Берни Сандерса и прогулкой по Марсу на электросамокате.