Экозащитники подали в суд на компанию Романа Абрамовича из‑за стройки паркинга в Крылатском

Экозащитники из организации по охране окружающей среды «Принцип» подали иск к компании Романа Абрамовича Millhouse. Они обвиняют девелопера в строительстве здания на территории природоохранной зоны, пишет РБК.

Причиной разногласий стал многоэтажный паркинг с бассейном в Крылатском, который еще находится на этапе строительства. Он занимает участок площадью 0,9 гектара. Раньше территория входила в состав парка «Москворецкий» — особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы. Однако в 2017 году власти Москвы отдали участок в аренду, а спустя два года дали девелоперу разрешение на строительство.

Истцы заявили, что договор аренды, как и сама стройка, незаконны, и требуют от мэрии Москвы перепроверить документы, заключенные с Millhouse. Кроме того, экозащитники уверены, что участок не был должным образом выведен из ООПТ. Московский арбитражный суд принял иск к производству и назначил первое заседание на март.

«Функционирование объекта гаражного назначения невозможно без постоянного перемещения автомобильного транспорта по ООПТ, что приведет к увеличению антропогенной нагрузки на территорию ООПТ, значительному возрастанию факторов беспокойства для обитающих на ООПТ животных», — говорится в иске.

Представитель Millhouse заявил, что на момент заключения договора участок уже не входил в охраняемую зону, а паркинг станет решением инфраструктурных проблем. В том числе он разгрузит улицу Крылатскую и сделает более удобным посещение парка и олимпийской велотрассы, которые расположены по соседству.

За 2020 год экоактивисты из Москвы обвинили как минимум два проекта в строительстве на территории охранной зоны. В январе они заметили, что в нацпарке «Лосиный Остров» начали рубить деревья для постройки высотного жилья по программе реновации, а спустя несколько месяцев другие градозащитники назвали незаконным проект строительства рядом с Кремлем.